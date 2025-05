Luciano Darderi colpito nelle parti intime dal raccattapalle: come si vendica

Un k.o. in tre set che fa male al nostro Luciano Darderi, che non è riuscito ad avere la meglio su Andrey Rublev nel torneo di Amburgo che precede il Roland Garros. Il tennista italiano è stato il protagonista di una situazione particolare nel match dei quarti di finale tedesco, che ha scatenato l’ilarità dei tifosi. Prima di servire per il primo set, Luciano si è piegato in due accusando problemi alle parti intime. Il tutto mentre nella zona a lui circostante giacevano diverse palline. Il problema è che il 23enne che ha avuto un piccolo incidente durante la ricezione delle palline per la battuta. Una delle palline passategli dal raccattapalle non è finita sulla racchetta di Darderi, ma lo ha colpito proprio nelle sue parti intime.

Nel tentativo di aiutarlo, però, il raccattapalle ha subito la vendetta di Darderi, che gli ha lanciato una pallina cercandolo di colpire proprio nelle zone intime. Una vendetta divertente percepita anche dall’addetto ai lavori, che l’ha presa a ridere. Anche sul resto del campo e sugli spalti ci si è messi a ridere, e l’episodio non ha inciso sull’andamento del secondo set.