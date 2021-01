Massimo Giletti lecca le gambe a Nunzia De Girolamo: "Foto non destinata alla pubblicazione", "Lo insulto"

28 gennaio 2021 a

"Uno scatto scherzoso non destinato alla pubblicazione". Massimo Giletti spiega così la foto dello scandalo che lo vede "leccare" le gambe a Nunzia De Girolamo, finita su Chi e destinata a diventare, forse, una delle copertine più chiacchierate dell'anno. "Bravo Testini!", ironizza il conduttore de Non è l'Arena, complimentadosi con il grande fotografo capace di "rubare" lo scatto sul set. Il titolo scelto da Alfonso Signorini è godibilissimo: "Massimo, un maschio come te non può resistermi".

Tutto studiato, forse, per lanciare alla grande Ciao Maschio, il nuovo programma che la De Girolamo condurrà dal 13 febbraio su Rai1. Un colpaccio, insomma, che ha ovviamente scatenato in rete i gossip più pruriginosi. "E il ministro che dice?", insinua Dagospia riferendosi al marito di Nunzia, Francesco Boccia.





La De Girolamo e Giletti si fanno una grassa risata. "Ci piacciamo, ma non potremmo stare insieme perché io lo insulto di continuo", scherza l'ex ministra dell'Agricoltura. Le fa eco il giornalista: "Sono più geloso di suo marito, infatti quel Todaro mi aveva insospettito". Todaro è Raimondo Todaro, il ballerino e insegnante di Ballando con le stelle, con cui la De Girolamo faceva coppia (anche in quel caso, chiacchieratissima: è destino) nello show di Rai1 di Milly Carlucci. "Con Nunzia - ha spiegato mister Non è l'Arena - che è un’amica abbiamo fatto uno scatto scherzoso durante un set fotografico. Non era ovviamente destinato alla pubblicazione. Bravo Sestini!".

"Questo servizio fotografico - è il commento di Stefano Coletta, direttore di Rai1 -, l’ho intravisto e mi sento di dire che, per quello che ho conosciuto di lei, Nunzia è un maschiaccio e ha un rapporto consolidato di amicizia con Massimo Giletti. È un’operazione furba e strategica, la valuto da direttore. Non posso dire che non ci sia stata tattica dietro questa scelta. È una boutade, un gioco. Non credo che questo servizio fotografico sia incoerente con la sua storia. Nunzia ha ballato in modalità sexy a Ballando con le Stelle e nessuno ha detto nulla".

