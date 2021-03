Sanremo 2021, Amadeus e la straziante lettera davanti all'Ariston vuoto: "Ho capito una cosa"

02 marzo 2021 a

Il Festival di Sanremo della normalità. Solo uno spicchio, forse fasulla. Ma Amadeus ha fatto di tutto per avere uno show il più possibile "normale", anche in tempi angoscianti e stravolti come quelli del Covid. E proprio questa sciagura ispira la emozionante "lettera" che il conduttore e direttore artistico ha scritto per un giornale e che legge in anteprima dal palco dell'Ariston, vuoto ma con applausi registrati a dare un'illusione che tutto sia ancora come prima della pandemia.

"Il cuore batte molto più forte dell’anno scorso - spiega subito -. Ho preparato questo festival con tutto me stesso, con l’aiuto di tante persone e in condizioni difficilissime L’ho fatto con più forza e una determinazione dello scorso anno. Quello che sta succedendo ci ha fatto capire che la normalità è una cosa straordinaria".

"Non avrei mai pensato che questo fosse possibile", ha proseguito, guardando anche a quello che si trova di fronte: spalti desolatamente vuoti, solo il palco pieno di musicisti e maestranze. "Ho preparato questo festival rispettando ogni norma di sicurezza, ma soprattutto pensando a chi vive di musica, a chi vive di televisione e di spettacolo. L’ho fatto pensando al Paese che sta lottando. Per avere un po’ di normalità abbiamo lavorato in maniera straordinaria". "Non ho spettatori qui in teatro, lo sapete e lo vedete". In compenso ci saranno gli applausi registrati: "Saranno gli applausi che voi farete da casa". Buon Festival, nonostante tutto.

