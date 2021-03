Sanremo 2021, Fiorello brutale: "Neanche Paolo Fox". L'astrologo umiliato sul palco del Festival

02 marzo 2021 a

a

a

"Nessuno si sarebbe aspettato che ci avrebbero chiuso". "Neanche Paolo Fox". Amadeus e Fiorello scherzano al Festival di Sanremo, prendendo di mira il famoso astrologo della tv (chiamato, peraltro, "astronomo": sacrilegio!) e i telespettatori a casa, o almeno coloro che seguono la kermesse sui social, impazziscono, letteralmente.

"Fastidio fisico". Sconcertante supercazzola di Paolo Fox, la Venier lo zittisce così: gelo su Rai 1 | Video



Il riferimento di Fiorello è alla famosa previsione per il 2020 fatta da Fox e da molti suoi colleghi, che avevano previsto, come ogni fine anno, i successivi 12 mesi pieni di sorprese positive, opportunità, viaggi, fortune in amore e sul lavoro. Non potevano immaginare lo tsunami Covid in arrivo di lì a poche settimane, che ha di fatto "congelato" la vita sul pianeta Terra o quasi, mentre le stelle quelle sì restavano a guardare.

Paolo Fox? "Aveva previsto tutto": clamoroso a Domenica In, la confessione che lascia di sasso la Venier

Per mesi Paolo Fox è stato sfottuto per l'infausta e imprudente previsione (col senno di poi, tutti campioni. Pardon, astrologhi). E a Domenica In, a inizio di quest'anno, era stato preso di mira da Mara Venier ("Oggi ti giochi quarant'anni di carriera") e Guillermo Mariotto ("Ti vergogni quando non ci prendi?"). Un po' troppo pesanti, e infatti Fox l'aveva presa malissimo: "Del Covid chiedete ai virologi non agli astrologi. Noi parliamo di segni zodiacali, non siamo maghi. Ma alla fine mi bruciate sul rogo?". Chissà che in nottata non arrivi una telefonata anche a Fiorello.

"Chiedete ad altri. Mi volete bruciare sul rogo?". Lo sfottono e Paolo Fox sbrocca in tv: in studio cala il silenzio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.