Sanremo 2021, Dagospia contro Irama: "A un passo dalla squalifica". E non per Covid: dove è (già) uscita la sua canzone

04 marzo 2021 a

a

a

La positività al Covid-19 gli ha fatto rischiare la squalifica ad Irama e dopo una modifica del regolamento è rimasto in gara con la messa in onda delle prove. Ma Dagospia scrive anche che Irama ha rischiato di essere squalificato dal festival anche in una seconda occasione, ma anche in questo caso si è salvato. "Lunedì la stampa ha avuto accesso alle prove da remoto in sala stampa, ma per un errore tecnico su RaiPlay chi aveva lasciato il browser aperto dopo la conferenza ha potuto ascoltare una piccola parte della sua esibizione. Si immagina quindi una visione per pochissimi, per sbaglio, ma nessuno ha diffuso il brano e Irama ha evitato il peggio", rivela il sito di Roberto D'Agostino.

Irama, il messaggio bellissimo a Stash: "Sarà bello vederti così, speriamo venga col ciuffo"

Insomma per Irama un periodo molto tormentato. Ha rischiato la squalifica due volte, ma ieri sera invece si è classificato al terzo posto della parziale classifica del Festival, partecipando in maniera molto speciale, come già aveva annunciato anche Amadeus: si esibito comunque all'Ariston, ma tramite l'esibizione registrata alla prova generale. Cosa che evidentemente è comunque piaciuta ai telespettatori del festival.

Irama ad Amici Speciali, ancora con la paura addosso. La De Filippi: "Ti chiamavo paranoia"

Intanto anche Amadeus è tornato sulla questione: "Se vincesse Irama? Non è un problema. Irama è regolarmente in gara. Può vincere, e se dovesse vincere ci collegheremo con lui e gli faremo i complimenti a distanza. Tra l'altro, vista la classifica generale di ieri, non è impossibile. Tutto può accadere, è un Sanremo anomalo anche per questo", ha spiegato il presentatore.

Video su questo argomento Sanremo, Irama in quarantena. Ama: valutiamo gara con video TMNews

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.