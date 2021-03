Sanremo 2021, "positivo al coronavirus". Il tampone che può rovinare il festival: panico e tam-tam impazzito, chi è il contagiato

04 marzo 2021 a

Un giornalista di Genova della Tgr Rai, inviato al teatro Ariston di Sanremo, per il Festival, è stato trovato positivo al test antigenico a tutti gli artisti e addetti ai lavori del Festival. Quest'ultimo è stato sottoposto a tampone molecolare ed ora si attendono i risultati. Il collega che era con lui, negativo al test, è stato sottoposto a quarantena preventiva. Paura, dopo aver appreso la notizia, in sala stampa tra gli altri giornalisti presenti al Festival. Sembra però che il giornalista della Rai non sia mai entrato in sala stampa.

Non è il primo caso. C'è stato il precedente Irama: un membro dello staff del trapper è risultato positivo al virus, obbligando lo stesso Irama e gli altri suoi collaboratori a sottoporsi al tampone. La cosa ha provocato un primo stravolgimento del programma, con Noemi che si è dovuta esibire al suo posto, e lo slittamento della performance del cantante.

L'esito negativo poi del tampone tuttavia non ha consentito a Irama di salire sul palco in sicurezza. Amadeus ha così deciso di modificare il regolamento e a mandare in onda (solamente in video, quindi, e non sul palco) la prima prova generale di Irama, per tenerlo in gara. Tra l'altro si è piazzato anche al terzo posto, nella seconda serata del Festival. "E' una tutela per tutti, potrebbe accadere a un altro", aveva detto lo stesso presentatore. Adesso questo nuovo caso: insomma la navigazione di Sanremo non è delle più tranquille.

