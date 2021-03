Sanremo 2021, Amadeus quasi in lacrime: "Simona Ventura positiva al coronavirus, è disperata". Un fulmine sulla finale

05 marzo 2021 a

Altra grana su questo Festival di Sanremo. Altro colpo di sfortuna, altro intoppo per Amadeus. Sempre colpa del maledetto coronavirus che ci ha condannato a un'edizione senza pubblico, la platea dell'Ariston vuota. E gli ascolti che pagano un dazio pesantissimo. Dunque, ecco l'ultima sfortuna: Simona Ventura è risultata positiva al Covid.

L'annuncio, con voce rotta dall'emozione, lo ha dato Amadeus nel corso della conferenza stampa di oggi, venerdì 5 marzo. L'annuncio subito, nelle prime battute dell'incontro coi media, "una notizia che ci è arrivata poco fa", ha spiegato il conduttore e direttore artistico. "Simona Ventura è positiva al coronavirus". Sarebbe stata lei co-conduttrice e ospite nella serata finale, quella di sabato, quella più attesa e pensata, quella insomma da cui ci si aspettano gli ascolti più alti, in un anno in cui lo share è fino a questo momento punitivo.

"Un grande dolore per me", ha aggiunto Amadeus. E ancora: "Sta bene, è in buone condizioni di salute. Ma Simona è disperata. Era felice di venire a Sanremo, di rivivere quella magia che solo il Festival sa regalare. Soprattutto dopo tanti anni" dalla ultima partecipazione di Super-Simo.

"Purtroppo quest'anno dobbiamo combattere, le faccio un grandissimo applauso. La cosa importante è che stia bene, la abbraccio forte. Ti voglio bene, grazie Simona", ha concluso Amdaeus. Insomma, su Sanremo 2021 ancora l'ombra del coronavirus, dopo il caso di Irama che sta partecipando "in remoto" e dopo la positività che nelle scorse ore aveva agitato la sala stampa. Insomma, per Fiorello ed Amadeus non c'è pace.

