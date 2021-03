Sanremo 2021, tsunami-Barbara Palombelli: "Passo avanti", rosiconi zittiti con una frase

Francesco Fredella 05 marzo 2021 a

E al Festival di Sanremo arriva anche Barbara Palombelli, giornalista di lungo corso e madrina di Forum (oltre che conduttrice di Stasera Italia). Per la prima volta arriva sul palco dell’Artison. “Sono abituatissima alle polemiche e sono passata avanti. Ringrazio Mediaset che mi ha autorizzato a partecipare questa sera, il festival è di tutti”, dice Barbara Palombelli. Con due parole smonta tutte polemiche, che sono circolate in queste ore, sulla sua partecipazione a Sanremo. E poi arriva un messaggio di speranza: “La fabbrica della serenità non si deve fermare, non si è fermata nemmeno in guerra”. Il riferimento è sicuramente a quello che l’Italia sta vivendo in questo anno a causa del Covid, che ha paralizzato il mondo intero.

La Palombelli è stata all’Ariston in giuria un po’ di anni fa. “L’ultima volta ero in giuria e ci tirarono alcuni oggetti, dal pubblico, perché non erano d’accordo con le nostre votazioni”, dice. “Il palco dell’Ariston è qualcosa che emoziona moltissimo e sicuramente mi emozionerà anche stasera. Ho scritto un monologo dedicato alle donne, che parla anche un po’ di me e anche a Sanremo; sarà un grande momento di emozione”, rimarca la Palomba.

C’è molta attesa per la sua partecipazione. La Palombelli è sposata con Francesco Rutelli, ex sindaco di Roma. La sua carriera giornalistica è molto lunga: da Domenica in (nel 1987) a Otto e mezzo. Passando per Matrix, Quarto Grado e Tg5. Poi l’approdo a Forum, che ha rivoluzionato totalmente. Questo Festival, che non sta brillando come ascolti, rimarrà nella storia di Sanremo per l’assenza di pubblico in sala all’Ariston.

