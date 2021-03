Sanremo 2021, "essere ridicola". Il terrore di Elodie a Sanremo e l'uomo che le ha cambiato la vita: ora si capisce tutto

05 marzo 2021 a

Elodie è una delle rivelazioni di questa 71esima edizione del Festival di Sanremo. La cantante, esplosa nel programma Amici, condotto da Maria De Filippi, ha fatto letteralmente splendere il palco dell'Ariston. Canti, balli e persino un duetto con Rosario Fiorello sulle note di Vattene Amore. Di Elodie, il pubblico ha particolarmente apprezzato la sua modestia e la sua umiltà che da sempre la contraddistinguono. "Avevo paura di cadere nel ridicolo o di passare per presuntuosa, la linea è sottile. Volevo fare uno spettacolo tv, una performance di quelle che non si vedono più, volevo essere una donna spettacolo" ha confidato la cantante al Corriere della Sera.

Nell'intervista, Elodie svela anche qualche aneddoto della sua travagliata vita adolescenziale: "Ho sempre avuto paura degli esami e del fallimento. Ho fatto il liceo pedagogico senza intoppi e al quinto anno ho mollato. Adesso voglio impegnarmi e finirlo. I percorsi che si chiudono ti rendono adulto. Quello di Sanremo è stato un traguardo raggiunto con impegno e amore". Il monologo della cantante 30enne nella seconda serata del Festival è estremamente toccante. L'artista ripercorre la sua crescita artistica, parlando di temi molto personali.

"Il mio quartiere mi ha dato tanto e mi ha tolto tanto e non parlo solo delle privazioni materiali, come non avere l’acqua calda o non riuscire ad arrivare a fine mese, ma parlo anche della voglia di sognare" esordisce la cantante rievocando l'infanzia difficoltosa al Quartieraccio di Roma. "Non mi sentivo all’altezza, tante volte non mi sono data una possibilità. Non ho finito il liceo, non ho preso la patente, non ho studiato canto. Ho sbagliato, lo so" prosegue Elodie. A dare la svolta alla sua vita, Mauro Tre che la fa appassionare al mondo del Jazz. "Quello che mi ha insegnato Mauro è che non bisogna sempre sentirsi all’altezza delle cose, l’importante è avere il coraggio di farle e poi si aggiusta in corsa" conclude la cantante romana con le lacrime agli occhi .

