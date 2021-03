Sanremo 2021, "Gaia è afona" e rischia il ritiro dal Festival: Amadeus come la risolve?

05 marzo 2021 a

a

a

“Gaia è afona e si sta curando in albergo. Non si sa se riuscirà ad esibirsi stasera”. È l’indiscrezione che arriva dagli ambienti Rai sul Festival di Sanremo 2021, che in occasione della quarta serata - proprio a un passo dalla finalissima di sabato 6 marzo - potrebbe essere costretto a registrare il primo forfait. Una brutta tegola per la kermesse musicale e soprattutto per Gaia, che con la sua “Cuore amaro” aveva fatto una buona impressione all’esordio sul palco del teatro Ariston.

Solo all’ultimo verranno sciolte le riserve, intanto è sicura l’assenza di Simona Ventura, che oggi ha scoperto di aver contratto il Covid e ha quindi dovuto rinunciare alla partecipazione al Festival, prevista per domani sera: “Ebbene sì, il maledetto virus ha colpito anche me. Grazie a Giovanna e Amadeus e a tutta la famiglia di Sanremo Rai per aver pensato a me. Non vedevo l’ora di poter essere lì con voi. Continuate a fare la storia, io per questa volta farò il tifo da casa. A presto”.

Chi sarà sul palco dell’Ariston è invece Barbara Palombelli: “Io alle polemiche sono abituatissima, e sono passata avanti. Sanremo emoziona moltissimo, è sicuramente una grandissima occasione. Io ho scritto un monologo dedicato alle donne che parla anche un po’ di me e parla anche un po’ del Festiva. È una grande occasione perché raggiungere un pubblico così vasto è davvero un fatto straordinario”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.