Sanremo 2021, Amadeus e Fiorello salutano il Festival. Dago-bomba sulla nuova offerta di lavoro: "Gira una voce"

06 marzo 2021 a

Contestati e criticati per gli ascolti deludenti, eppure Amadeus e Fiorello piacciono eccome a viale Mazzini. Secondo un'indiscrezione di Dagospia, a poche ore dalla conclusione del Festival di Sanremo 2021, il conduttore e lo showman siciliano starebbero per ricevere una nuova, inattesa offerta di lavoro. "Il Festival lo rifarò a 70 anni", ha messo le mani avanti Fiorello, che dopo il Baglioni 1, e l'Amadeus 1 e 2, non pensa minimamente alla quarta edizione. Non per ora, almeno.

E se nel 2020 erano stati considerati gli "artefici del successo" e 12 mesi (e una pandemia) dopo sono diventati di colpo i responsabili del flop ("Fare 10 milioni di telespettatori è un miracolo", ha sottolineato Fiore), i due conduttori secondo Dago ora sono al centro di molte chiacchiere in Riviera. "Gira voce che avrebbero ricevuto una proposta per realizzare uno show radiofonico insieme su Radio 2. Accetteranno?".

Certo, un ritorno al passato per due animali radiofonici, cresciuti ed "esplosi" professionalmente a Radio Deejay tra anni 80 e 90, prima di approdare alla tv. Per Fiorello, peraltro, Radio 2 è un po' casa: protagonista per anni del suo show con Marco Baldini, anche in queste serate ha spesso preso simpaticamente di mira i colleghi presenti all'Ariston per la diretta radiofonica, chiamandoli ripetutamente "i c***i di Radio 2".

