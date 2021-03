Sanremo 2021, ballerina positiva al Covid: niente esibizione questa sera e quarantena per lei e le colleghe

06 marzo 2021 a

Il Covid continua a tormentare la 71esima edizione del Festival di Sanremo. Una ballerina del corpo di ballo della Rai, infatti, è risultata positiva al tampone antigenico effettuato oggi, sabato 6 marzo, in tarda mattinata nelle tende in piazza Borea d'Olmo, a pochi passi dal teatro dell'Ariston. La ragazza avrebbe dovuto esibirsi proprio questa sera, per la puntata finale della kermesse. E invece è costretta adesso a mettersi in quarantena. Le sue colleghe, di conseguenza, sono in isolamento precauzionale.

Si tratta del sesto caso di positività al coronavirus da quando il Festival è iniziato. Nella settimana della kermesse sono stati effettuati in totale ben 5 mila tamponi a tutti gli addetti ai lavori della Rai. Prima della ballerina in questione, hanno contratto il Covid un orchestrale Rai, una ballerina di Elodie, un tecnico di Radio Rai, due collaboratori di Irama e un giornalista del TgR Liguria.

Tra l'altro, la scoperta della positività al tampone di uno dei collaboratori del cantate Irama ha sconvolto i piani di Amadeus, che si è visto costretto a cambiare le carte in tavola pur di far rimanere l'artista in gara. L'ex volto di Amici, infatti, non ha mai potuto esibirsi in diretta sul palco dell'Ariston. La notizia del suo collaboratore infetto è arrivata poco prima dell'inizio della serata di apertura del Festival. Si è deciso, così, di far gareggiare Irama mandando in onda la registrazione delle prove.

