Sanremo 2021, Amadeus fuori controllo nella conferenza stampa finale: "Chiedetemi scusa", addio velenosissimo

07 marzo 2021 a

a

a

Dopo Fiorello, anche Amadeus perde il controllo e contrattacca. Il Festival di Sanremo, vinto dai Maneskin, è giunto al termine e forse anche per evitare le polemiche dello scorso anno sul televoto (con Ultimo letteralmente furioso) la Rai ha deciso di organizzare la conferenza finale domenica a pranzo e non sabato notte, a bocce ferme e mente fredda. Ma il conduttore ha picchiato duro sui giornalisti: "Io chiedo scusa per la proclamazione dopo le 2, non è stata pensata per mancare di rispetto a voi, e qualora voi abbiate percepito questo come una mancanza di rispetto, io vi chiedo scusa. E' stata così, l'anno prossimo arriverà qualcuno che la darà un'ora prima e farà meglio. Lo stesso rispetto e onestà però lo dovete avere voi. La stessa onestà nei confronti del pubblico a casa la chiedo a voi nel dire che questo è uno dei Sanremo più forti nella storia del festival, anche in termini di ascolti".

Insomma, vietato parlare di flop, anche a fronte di ascolti sensibilmente più bassi rispetto all'edizione del 2020, "l'Ama-1". Fiorello, sabato sera, era andato giù piatto: "Il teatro deve essere pieno di gente ma vi deve andare malissimo, 6, 6 milioni evi dovrete chiedere perché". Un ragionamento già abbozzato il giorno prima su alcuni quotidiani, rivendicando i 10 milioni di spettatori nell'era Covid e senza pubblico in sala all'Ariston come "un miracolo".

E proprio su Fiorello, Amadeus apre spiragli importanti: "Non escludo capiti prima o poi di fare qualcosa alla radio io e Fiorello, è stato il nostro primo amore. Sono molto felice dei risultati ottenuti da Radio2 al Festival, abbiamo trasformato un fatto negativo, di una platea vuota, in qualcosa di bello con la presenza di Andrea Delogu, Ema Stokholma e Gino Castaldo che ringrazio al posto del pubblico", "L’ho voluta fortemente questa cosa e ha permesso a Rai Radio2 di fare un servizio impeccabile con risultati incredibili, ringrazio tutta la squadra", ha cocluso il direttore artistico del Festival.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.