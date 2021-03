Maneskin, alta tensione in treno da Milano a Roma: "Ve state zitti?", clamoroso faccia a faccia tra Damiano e il passeggero

16 marzo 2021 a

Pare che i Maneskin che erano a bordo di un Frecciarossa siano stati redarguiti da un passeggero. Riporta il Tempo in un retroscena che la band che ha vinto l'ultima edizione del Festival di Sanremo, si trovava sul treno ad alta velocità da Milano a Roma, in classe Economy, quando "qualcuno" "avrebbe avuto l'ardire di zittirli perché stava lavorando a un importante progetto, con il computer...". Insomma, ci voleva un po' meno baccano.

Pare anche, come rivela su Oggi, Alberto Dandolo nelle sue chicche di gossip, che Alba Parietti abbia una segretissima passione per Damiano David, 22 anni, frontman dei Maneskin. Si legge infatti su Dago: "Alba Parietti, 59, è da sempre una grande appassionata del Festival di Sanremo: ama la musica ed è anche molto competente. Pare però che questa edizione l'abbia appassionata particolarmente per motivi un po' diversi: la grande fascinazione che Alba prova per Damiano David, 22, il cantante dei trionfatori Maneskin. Come darle torto". Insomma, il bel Damiano avrebbe fatto breccia nel cuore della mitica Alba Nazionale.

Ma il leader dei Maneskin è stufo di essere considerato solo come un bellissimo ragazzo tanto che in una stories sul suo profilo Instagram ha condiviso un messaggio in cui dice: "Il primo che mi dice bravo invece di bello vince 20 punti amicizia...".

Eppure la band romana continua ad avere successo, e non solo per la bellezza di Damiano. L'obiettivo 15 milioni di streaming, sulle piattaforme di ascolto musicale, sarà probabilmente raggiunto per Pasqua. Con il brano Zitti e Buoni hanno anche registrato un altro sold out dopo quello al Mediolanum Forum di Milano. Tutto esaurito anche al Palazzo dello Sport di Roma con oltre 24.000 biglietti venduti. Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan hanno fissato in agenda altre tappe del loro tour nei palazzetti. A dicembre il 14, sold out, e il 15 saranno al Palazzo dello Sport di Roma mentre il 18, sold out, e il 19 dello stesso mese i Maneskin si esibiranno al Mediolanum Forum di Assago. Covid permettendo.

