Elisabetta Gregoraci trascinata in tribunale, le accuse sono pesantissime: "Rivoglio il mio onore"

18 marzo 2021 a

a

a

E adesso parla Nino Magli, l’uomo che in tv ha raccontato di aver avuto una storia con Elisabetta Gregoraci mentre lei era impegnata al Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini in onda su Canale 5. Adesso dice, addirittura, di averla denunciata. “Ho dato mandato al mio avvocato di denunciare la Gregoraci per avere detto sul mio conto parole false e calunniose. Ha affermato che mi facevo pagare dai paparazzi per farmi fotografare con lei. Mi ha dipinto come un cialtrone e un bugiardo. Non chiedo soldi. Voglio che il tribunale mi restituisca l’onore e che lei mi chieda scusa”, svela al settimanale Oggi.

"Gli eccessi al Grande Fratello Vip". Elisabetta Gregoraci, brutte voci nei corridoi Mediaset: via dalla tv?

Anche la Gregoraci - molto prima di lui - raccontava di aver preso provvedimenti nei suoi confronti (probabilmente con una querela). Infatti, Magli durante il Grande Fratello Vip aveva detto in tv di essere stato scaricato dalla Gregoraci prima di un suo viaggio in Kenya. Ma di questo racconto non ci sarebbe alcuna prova tangibile. Le dichiarazioni di Magli hanno fatto infuriare l’ex di Flavio Briatore. Ora, però, vuole mettere la parola fine alla vicenda spostando la discussione dai salotti tv alle aule di tribunale. In un suo ultimo libro, che s’intitola L’Idiota romantico svela tutta la sua vita e c’è spazio anche per la Gregoraci, che però si chiama nel romanzo Isabella.

"Ecco il messaggio che mi ha mandato Flavio Briatore". Giulia Salemi mostra le prove, bomba sulla Gregoraci: il caso si complica

Sembrerebbe una sorta di personaggio delle favole. Sarà tutto vero? Intanto, di Nino Magli in tv non c’è più traccia. Sembra essere stata una meteora. Tutto finito in una bolla di sapone. Eppure, Magli sperava di fare la macchina della verità: non ce l’ha fatto. Qualcuno direbbe: “Ritenta sarai sicuramente più fortunato”.

"La denuncio". Grossissimi guai per Elisabetta Gregoraci, la frase per cui la trascinano in tribunale: chi la vuole spennare

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.