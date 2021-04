Le Iene, il racconto lacerante di Noemi: "Ho smurato il frigorifero. E c'è pure chi mi insultava", il dramma e le bestie

07 aprile 2021 a

"Peso 57 chili, mi alleno, vado a correre". La cantante Noemi, visibilmente dimagrita come tutti hanno potuto notare durante il Festival di Sanremo, ha svelato di essere stata vittima di bullismo in una intervista a Le Iene. E' stata insultata prima perché era in carne e poi per aver perso peso. Insomma, sui social l'odio corre per tutto e per il contrario di tutto. Nulla va mai bene. "Temo che la maleducazione dei social arrivi nella vita vera”, ha spiegato la cantante che nonostante tutto ha sempre mantenuto il sorriso, anche quando si è trattato di argomenti delicati che l'hanno fatta soffrire.

"Prima ho subìto bullismo per il mio peso", ha raccontato. "Ci ho messo tanta testa per perderlo. Ho smurato il frigo”, ha detto poi con ironia Noemi. Che con tanta sincerità prova a immaginare cosa ha nella testa chi insulta sempre: "Forse perché vede nell’altro qualcosa che gli manca. Anche se ora mi insultano perché sono dimagrita. C’è sempre qualcuno a cui non gli va bene. La mia paura è che la maleducazione dei social arrivi nella vita vera", ha proseguito. Ma lei era bella prima, con qualche chilo in più, ed è bella anche adesso, con qualche chilo in meno.

La cantante ha anche rivelato di essere fidanzata da dieci anni: "Mi sono sposata in Chiesa, sette anni fa", ha annunciato. E ancora, sul tema della maternità: "Le donne sono fatte per essere madri, io sono una donna che ama le donne e amo gli uomini che amano le donne". Anche su aborto ed eutanasia Noemi pensa che debba esserci la libertà individuale di compiere delle scelte.

