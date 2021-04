Alfonso Signorini e la super-villa a Cortina d'Ampezzo: una clamorosa scoperta dalla visura catastale

08 aprile 2021 a

Alfonso Signorini dimentica le polemiche sulla conduzione del Grande Fratello Vip rilassandosi a Cortina d'Ampezzo. Il direttore del settimanale Chi, una volta terminate le restrizioni anti-Covid, potrà sicuramente villeggiare sulle Dolomiti. Lo testimoniano le sue tre proprietà immobiliari scovate dal Tempo. Il quotidiano romano parla infatti di tre asset. Si tratta di un'abitazione di tipo civile di sette stanze al secondo piano di uno stabile e di due magazzini. La quota dell'immobile, secondo i siti specializzati, varia da un minimo di 1,39 a un massimo di 1,73 milioni di euro per un valore al metro quadrato che va tra i 9mila 246 - 11mila 501 euro.

Finita qui? Neanche per sogno perché nella località per eccellenza dei vip il conduttore tv vanta anche due garage di un totale di 40 metri quadrati. Ma le proprietà immobiliari del giornalista non si limitano a Cortina. A Pioltello, nel milanese, Signorini un'abitazione di tipo civile di 16 stanze e annesso un garage di 35 metri quadrati. Insomma, un bel gruzzoletto. Signorini è reduce dal programma di Canale 5 che quest'anno, nell'edizione "Vip", ha registrato il numero più elevato di puntate.

Un record storico che ha incollato tanti telespettatori davanti alla tv. Azzeccatissimo il cast che vede personaggi dal calibro di Tommaso Zorzi ad oggi alle prese con nuovi importanti programmi. L'ultimo, tutto suo, Il Punto Z. La rubrica dell’Isola dei Famosi dell’influencer in onda su Mediaset Play è diventata un vero format televisivo, dove Zorzi parla del mondo dello spettacolo e dei suoi protagonisti. Ospiti della primissima puntata niente di meno di Maurizio Costanzo e Giulia Salemi, anche lei ex concorrente del Gf Vip.

