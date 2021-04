Cristiano Malgioglio, colpaccio-Eurofestival: su Rai 1 con Gabriele Corsi

Francesco Fredella 10 aprile 2021 a

Cristiano Malgioglio corona un sogno: commentare l’Eurovision song contest (il traguardo più ambito da ogni cantante dopo Sanremo). A dare la notizia è stato Tv Sorrisi e canzoni. Uno dei sogni di Malgioglio si realizza. Dopo la coppia Russo e Insinna arrivano Malgioglio e Gabriele Corsi. Si tratta della manifestazione più importante in Europa: gli occhi di migliaia di discografici soni puntati sull’Eurovision song Contest.

Grande colpo per Rai Uno, che riesce ad avere due personaggi così forti e popolari che - sicuramente - con la loro ironia e preparazione musicale ci faranno incuriosire rendendo unico lo show più curioso di sempre. L’Italia sarà presentata dai Maneskin, vincitori del Festival di Sanremo di quest'anno. Ma non mancheranno le sorprese.

Dal punto di vista musicale, Malgioglio - dopo i successi degli anni passati - è pronto a tornare in pista. Si dice che si sia messo al lavoro per un nuovo tormentone. Che potrebbe far ballare tutti (dopo un anno terribile per il Mondo intero). Malgioglio non ne parla: bocche cucite nel suo quartier generale. In tv lo vedremo a I soliti ignoti (dove ci anticipano che sarà una puntata ricca di sorprese) e poi ad Avanti un altro (con Bonolis e Laurenti). Infine al Maurizio Costanzo show, palco che conosce molto bene. Malgy cavalca l’onda del successo e l’amore del pubblico, che non l’ha mai lasciato solo. Anzi, sui social è uno dei personaggi più popolari con oltre 1 milione di follower. Ora super Malgy è per davvero al settimo cielo: l’Eurovision song contest, a maggio, lo rende felicissimo.

