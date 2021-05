Il divertimento? Riparte con Circo Nero, Meet Music, Parkah & Durzo

06 maggio 2021 a

a

a

Come sta ripartendo il divertimento? Potrà davvero divertire? In Italia, l'argomento è ancora tabù, come se tutto ciò che ruota intorno a ragazzi, musica, locali intrattenimento fosse la causa principale del perdurare della pandemia. In realtà, concerti e dj set vengono organizzati in giro per il mondo (Gran Bretagna, Spagna, USA, Oriente).

E soprattutto, al di là dei diversi protocolli di sicurezza, come ci si divertirà? "Il mio desiderio è quello di poter avvicinare sempre di più l'arte al mondo dei party", racconta Duccio Cantini di Circo Nero Italia, una realtà che porta in scena performer da fiaba e atmosfere sempre diverse. "Una festa può essere simile ad un palcoscenico di teatro con tutto ciò che ne scaturisce, dal livello visivo a quello emozionale. Purtroppo, prima della pandemia, l'universo dei locali si è come involuto. Non c'è più ricerca, la diversificazione è scomparsa. Tutti inseguono e propongono ciò che già funziona".

Il luogo giusto per provare a ripartire potrebbe essere il Meet Music, conferenza che da anni mette insieme giovani talenti, artisti affermati e professionisti esperti. Quest'anno l'evento va in scena il 28 e il 29 giugno 2021 e soprattutto raddoppia MINI Meets Music Contest: cerca non uno ma due giovani talenti musicali, un producer ed una songwriter che avranno la possibilità di lavorare sulla propria creatività. Nel 2020 lo staff ha scovato Deitz, scatenato dj e artista toscano che mette insieme ironia, video accattivanti e musica elettronica chic che sa anche colpire al primo ascolto.

In ambito musicale, tra i giovani dj italiani che fanno saltare e divertire i coetanei, ecco Parkah & Durzo. La loro scatenata "Sono arrivati i caramba", creata con Dj Matrix, Matt Joe e Amedeo Preziosi, ha superato i quattro milioni di ascolti. "Abbiamo da poco firmato un contratto in Sony Music Germany con un duo di produttori tedeschi multi platino", raccontano. "Questo periodo di pandemia ci ha dato la forza per riscattarci e far vedere a tutti il nostro potenziale artistico e creativo. Ora speriamo di tornare a ballare e a far ballare al più presto".

Mentre si capisce cosa davvero si potrà fare in Italia nell'estate, un modo per fare vacanza nel nostro paese in ambienti controllati e pieni di musica potrebbe essere quello di rilassarsi in contesti non troppo diversi da Domina Coral Bay, immensa realtà deluxe italiana a Sharm El Sheikh da sempre 'covid free'. Domina Zagarella Sicily, a mezz'ora da Palermo, come contesto naturale, servizi e intrattenimento, non ha niente da invidiare al Mar Rosso. Atmosfera analoga, al celebre Phi Beach, meeting point del Club Village Forte Cappellini nel cui privé The Rock spicca tante casse bianche 100% Made in Italy firmate Pequod Acoustics.

Un gran bel modo per rilassarsi tra una festa e l'altra potrebbe essere quella di leggersi il nuovo libro di Azora Rais, "Tutto per invidia", in uscita entro l'estate. "Ho scritto circa duecento pagine ma potevo scriverne anche mille. Sono stata testimone di comportamenti orrendi e anche di sentimenti molto belli e commoventi. Mi meraviglia la capacità degli esseri umani di essere cosi perbenisti con se stessi e nello stesso modo di una cattiveria estrema quando si tratta degli altri". Azora, che è anche modella e cantante, sta anche preparando un calendario con foto scattate ad Alessandria d'Egitto.

Decisamente attivo anche Michele Piagno, barman di livello internazionale che tra una docenza e un impegno in giro come testimonial di questo o quel brand, gestisce anche l'Enoteca Vecchia Pretura a Codroipo. "Sto scrivendo 'Consumazione compresa', un viaggi nel divertimento e nelle notti raccontato da 51 nottambuli diversi e 51 ricette di storici cocktail", racconta sorridendo. "Sarà un libro collettivo, pieno di voglia di ripartire e far di nuovo tardi insieme con gli amici. Perché feste e socialità sono anche momenti di crescita. Le mie migliori idee, anche in ambito lavorativo, le ho avute di notte".

Chiudiamo con The Look of the Year, prestigioso evento moda internazionale nato nel 1983 negli Stati Uniti e dal 2006 di proprietà italiana. A luglio 2021 l'art director italiano Gigi Les Autres, presenterà la nuova edizione del concorso, con il consueto contorno di party, vip e dintorni. La manifestazione è anche un'opportunità di crescita per professionisti del settore bellezza e non solo tante ragazze che sognano una carriera come modelle. Il ritorno alla normalità arriva a piccoli passi ed è fatto, per fortuna, anche di tutto questo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.