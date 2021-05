Che tempo che fa, Sharon Stone si presenta così da Fabio Fazio: scollatura vertiginosa, com'è a 63 anni

16 maggio 2021 a

Sharon Stone si è presentata in collegamento da Fabio Fazio a Che tempo che fa su Rai tre, con un top dorato scollatissimo. L'attrice di Basic Instinct, che ha 63 anni, ha lasciato tutti a bocca aperta. Sempre bellissima la Stone ha parlato del tema delle donne: “Ho deciso di scrivere un’autobiografia vera, quindi ho scritto un’autobiografia reale. Credo che si sia arrivati in un momento in cui le donne hanno la possibilità di dire la verità. Questo è tra l’altro il significato di ‘Me Too’.”

E racconta un episodio che le è capitato quando era bambina: "Ero alle elementari. Questo ragazzino si è nascosto dietro la scala,stavo scendendo per l’intervallo, lui è saltato fuori mi ha presa, baciata ed è scappato", spiega l'attrice. "Quindi sono uscita nel giardino della scuola,ero arrabbiatissima,spaventata e l’ho morso sul braccio”.

Un altro aneddoto di Sharon Stone è sulla marijuana: “Mia madre era così curiosa a proposito che noi fratelli fumavano erba e ad un certo punto ha detto ‘ok dovete spiegarmi perché tutti quanti fumate, perché fumate tutti erba?’ e noi le abbiamo detto ‘dai, mamma siediti, ti mostriamo perché fumiamo tutti”.

Infine, sul coronavirus: “È un po’ come è successo con il vaiolo, la poliomielite e tutte le malattie che hanno colpito le nostre nazioni. Siamo fortunati perché possiamo continuare ad aiutare la comunità scientifica ad affrontare queste patologie”.

