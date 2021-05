Eurovision Contest 2021, gravissimo incidente: "Costretti a saltare dalla pedana", l'errore imperdonabile del tecnico

22 maggio 2021 a

a

a

Un brutto incidente con conseguenti polemiche si è verificato all’Eurovision Song Contest 2021, dove sono impegnati anche i Maneskin, già vincitori del premio di miglior testo e tra i favoriti dei bookmaker e della sala stampa. Durante la prova della finale, sulla quale le giurie esprimono il proprio verdetto, è avvenuto incidente molto grave che ha visto come protagonisti i rappresentanti di San Marino. Tutto a causa dell’addetto dell’Eurovision alla pedana rotante, sulla quale gli artisti si stavano esibendo insieme al famoso rapper americano Flo Rida.

Cristiano Malgioglio, "sono emozionatissimo": così si preperara all'Eurovision

Tale pedana non è stata fermata dal tecnico previsto dall’organizzazione, così Senhit e i ballerini sono stati costretti a saltare giù in movimento a forte velocità. Un episodio grave, che ha messo seriamente in pericolo l’incolumità degli artisti: la pedana è una lastra di metallo che ruota molto rapidamente, sollevata di diverse decine di centimetri da terra, quindi saltare in corsa comporta gravi rischi, anche quello - una volta a terra - di essere colpiti e trascinati. Per rispetto del pubblico gli artisti hanno deciso di non ritirarsi dalla competizione, però il caso è montato a livello mondiale.

Musica: Maneskin, 'Zitti e buoni' è doppio disco di platino

In particolare al centro delle polemiche è finita l’organizzazione, che aveva sempre respinto la richiesta di affiancare l’addetto alla pedana a uno di fiducia scelto dagli artisti. Una questione che era stata affrontata più volte nei mesi scorsi, ma solo dopo l’incidente l’organizzazione ha deciso di mollare la presa e concedere un tecnico di fiducia per le restanti esibizioni.

Video su questo argomento A Rotterdam tutto pronto per l'Eurovision Song Contest 2021 TMNews

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.