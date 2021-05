I Maneskin vincono l'Eurovision Song Contest 2021 e sfidano la censura: il titolo torna in Italia dopo 31 anni

23 maggio 2021 a

In un’atmosfera che sapeva di Mondiali di calcio 2006, i Maneskin trionfano all’Eurovision Song Contest 2021. La loro “Zitti e Buoni” è stata portata al successo dal pubblico dei 26 Paesi partecipanti, che hanno ribaltato il verdetto della giuria di qualità, per la quale l’Italia era “soltanto” quarta, alle spalle di Svizzera, Francia e Malta. Non capitava dal 1990, dai tempi di Toto Cutugno: dopo 31 anni è arrivata la vittoria dei Maneskin, che ha riscattato anche il secondo posto di Mahmood nel 2019.

La rock band italiana ha dominato il televoto, assicurandosi il più alto numero di punti attribuito e chiudendo la competizione in cima alla classifica: una gioia immensa innanzitutto per loro, che stanno vivendo un 2021 magico. Al Festival di Sanremo si erano infatti imposti con merito, lanciati con coraggio da Amadeus: l’Italia ha riscoperto la passione per il rock, e a quanto pare anche il resto dei Paesi in gara all’Eurovision Song Contest. Dopo l’annuncio del loro trionfo, i Maneskin si sono esibiti per un’ultima volta sul palco di Rotterdam, e lo hanno fatto cantando la versione non censurata di “Zitti e Buoni”.

Già alla vigilia della finale c’era la convinzione che la rock band italiana potesse vincere la competizione: per i bookmaker erano i favoriti davanti alla Francia, e per una volta i pronostici non sono stati disattesi. Tra l’altro non è mancata sui social qualche polemica sulle votazioni delle giurie degli altri Paesi, in particolare di San Marino: ma fa tutto parte dello spettacolo, arricchito da un format di votazione per nulla scontato e molto avvincente.

