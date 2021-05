Damiano dei Maneskin, "riportami a casa": brutale umiliazione per i francesi in prima pagina, la pesantissima frase rubata

24 maggio 2021 a

Una vergogna francese, quella contro Damiano dei Maneskin, trionfatori all'Eurovision. Come è noto, i transalpini hanno montato una panna rancida contro l'artista, accusato di aver sniffato cocaina davanti a tutti, nel corso della proclamazione. Un assoluto delirio: basta guardare con attenzione il video per comprendere come sia impossibile che Damiano abbia sniffato della cocaina.

Ma tant'è, nemmeno di fronte all'evidenza i francesi si sono arresi. Sono piovuti articoli vergognosi che davano il fatto per certo, assodato. E ancora, interventi di ministri e politici che, altrettanto, non avevano dubbio alcuno: Damiano aveva pippato. Inspiegabile. Vergognoso. Dunque le accuse della stessa televisione che trasmette l'evento, che ha però fatto sapere nella tarda mattinata di lunedì 24 maggio che non denuncerà il cantante. Cara grazia...

Il povero Damiano, in tutto ciò, sta per sottoporsi a un test anti-droga con cui fugare in modo definitivo ogni sospetto e dimostrare che di cocaina non ne pippa, men che meno in favor di telecamera agli Eurovision.

E su questa vicenda, ecco piovere l'inarrivabile ironia di Osho, sulla prima pagina del Tempo, il quotidiano capitolino diretto da Franco Bechis. Il titolone della foto di prima riporta: "Il trionfo Maneskin non vi giù ai francesi". E a corredo ecco la Gioconda, il capolavoro di Leonardo Da Vinci da sempre al centro di una contesa tra Italia e Francia, con i secondi che se lo tengono ben stretto. E nella libera interpretazione di Osho, ecco che la Monnalisa, rivolgendosi al frontman dei Maneskin, afferma: "Damià, riportame a casa insieme a Marlena". E chi ha orecchie per intendere, intenda...

