Morgan, la mostruosa richiesta di danni di Bugo in tribunale: "Quanti soldi vuole", va in rovina per Sanremo

Dalla rissa in diretta alla causa in tribunale: Bugo ha chiesto 240mila euro di risarcimento a Morgan, accusandogli si aver danneggiato la sua carriera "sabotando" la loro canzone al Festival di Sanremo 2020. Un'edizione passata alla storia, oltre alla prima conduzione di Amadeus e Fiorello, proprio per il clamoroso colpo di scena della fuga in diretta del cantautore novarese, che stizzito per le strofe polemiche cantate dall'ex leader dei Bluvertigo nei suoi confronti. "Le brutte intenzioni, la maleducazione…", un passaggio diventato poi mitico, ma che Bugo maldigerì abbandonando il palco dell'Ariston e lasciando di stucco pure Morgan, che guardandosi intorno sibilò al microfono un altrettanto mitologico "Che succede?".

Ora quel colpo di testa di Marco Castoldi (questo il nome all'anagrafe di Morgan), già alle prese con parecchi guai giudiziari e finanziari, rischia di pagare carissimo, almeno stando a quanto riferito dalla rivista Rolling Stone. I legali di Morgan avrebbero confermato l'entità della somma richiesta, un salasso. Il musicista è stato chiamato in giudizio da Bugo e dagli altri autori del brano Sincero (Bonomo, Bertolotti, Edizioni Curci/Tetoyoshi), per il cambiamento del testo (vietato dal regolamento, e per questo Bugo e Morgan furono squalificati dal Festival) e per aver poi condiviso sulle proprie pagine social il brano, nelle sue diverse versioni.

Una bruttissima giornata, per Morgan, visto che nelle stesse ore al Tribunale di Monza si è celebrata l'udienza del processo per stalking intentato contro dilui dalla sua ex compagna Angelica, che lo accusa di averla tormentata con minacce e offese dopo la decisione di mettere fine alla loro relazione. "A me la violenza non si può associare - si difende Morgan -, sono l’essere più dialogante che esista, mi vuole trascinare in tribunale perché ho scritto delle poesie? È un rapporto che dura dal 2013, una relazione di profondo affetto intimo e artistico, fatta di conversazioni lunghissime, frequentazioni quotidiane e costante interscambio fatto di stima. Poi ci siamo innamorati profondamente, nonostante entrambi fossimo impegnati".

