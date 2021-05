Cristiana Pegoraro, l'Inno di Mameli per il 2 giugno: fine del lockdown, "l'Italia s'è desta"

27 maggio 2021 a

Originale iniziativa musicale per i festeggiamenti del 2 Giugno, 75esimo anniversario dell’istituzione della Repubblica. La pianista Cristiana Pegoraro, molto nota in Italia e anche all’estero, ha realizzato un’originale interpretazione dell’Inno di Mameli che intende celebrare la prossima ricorrenza del Referendum istituzionale del 1946, ma anche la fine del lockdown ed il progressivo ritorno alla normalità in tutta Italia. Questo arrangiamento è diventato la colonna sonora di un video, significativamente intitolato “L’Italia s’è desta”, girato presso la Rocca Albornoz di Narni (Terni), una bellissima fortificazione medievale edificata nel 1367 e che fu sede di cardinali, papi e imperatori.

"L'Italia s'è desta": qui il video di Cristiana Pegoraro

Il video, di cui è protagonista la stessa Pegoraro, si apre negli ambienti della rocca. Le scene girate nel Salone degli Onori e nel cortile interno rappresentano il periodo difficile dell’ultimo anno, durante il quale gli italiani si sono ritrovati rinchiusi nelle loro case per la pandemia. Anche il tricolore – nelle riprese è stata utilizzata la bandiera ufficiale del Comune di Narni – è raffigurato come se fosse ammainato, a terra, in memoria delle tantissime vittime del covid. Le prime note dell’Inno Nazionale vengono eseguite al pianoforte con un ritmo lento e solenne. Poi l’inizio della rinascita: le finestre della rocca tornano ad aprirsi, le immagini si spostano all’esterno, il ritmo della colonna sonora si fa incalzante e brioso. E il video si conclude con la protagonista che, come nell’immagine iconica dell’“Italia Turrita”, brandisce al vento il tricolore rivolgendo lo sguardo alla lussureggiante Conca Ternana, come a guardare verso un futuro migliore.

“Sono molto felice e onorata di aver potuto contribuire con questo video alle celebrazioni per il 75esimo anniversario della Repubblica, un’importante ricorrenza che coincide anche con l’inizio del ritorno alla vita normale per tutti gli italiani”, spiega il maestro Cristiana Pegoraro, che è direttore artistico del Narnia Festival, importante kermesse di arte, musica, danza e teatro, la cui decima edizione aprirà il prossimo 30 giugno sempre a Narni. “Realizzare queste riprese è stata anche un’esperienza personale: ho ricordato il periodo peggiore, quello del lockdown nazionale, le tante difficoltà, il diffondersi della paura, le vittime del contagio. Ma è stato bello mostrare anche il momento della ripartenza, dell’Italia che ‘s’è desta’ come recita l’Inno di Mameli, che torna a guardare avanti”.

Il video, promosso da CPP-Cristiana Pegoraro Piano e dal Narnia Festival, ha ricevuto i patrocini della Provincia di Terni e del Comune di Narni. Nato da un’idea di Luciano Castro, è stato prodotto da IDS-Imprenditori di Sogni, con la regia di Yuri Napoli e Adriano Natale e la post-produzione di Capture Studio.

