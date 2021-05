Gianni Morandi, il figlio Marco: "La passione per Rino Gaetano? Grazie a quel disco di papà"

Francesco Fredella 31 maggio 2021 a

"E' stato mio padre a farmi innamorare di Rino Gaetano grazie ad un suo disco che mi ha regalato", racconta Marco Morandi - figlio del celebre Gianni Morandi, il cantautore autore di numerosi successi - in collegamento zoom su RTL102.5 News. "Vivo in via Rino Gaetano ed ho una grande passione per la sua musica", continua che omaggerà il cantante scomparso in un incidente stradale sulla Nomentana a Roma il prossimo venerdì 4 giugno 2021, alle 20.45 dal vivo sul palcoscenico del QUIDv a Roma. Con Marco Morandi anche Claudia Campagnola: il recital s'initola “Serata per Rino”, scritto e diretto da Toni Fornari e con la partecipazione del musicista dei RinoMinati, Federico D’Angeli. Una serata di aneddoti e brani musicali raccontati dai due artisti, poco prima di entrare in scena. L’evento sarà anche trasmesso in streaming su tutti i canali social del QUID Channel, la webTV nata da un palco chiuso durante l’emergenza Covid.

Rino Gaetano manca al pubblico da 40 anni, quattro decadi in cui la musica del cantautore non ha mai smesso di suonare, riempiendo le piazze della capitale che, ogni anno, ricorda con entusiasmo la sua memoria.

Il figlio di Gianni Morandi, a quanto pare, vive da sempre nel segno di Rino Gaetano. Ora, in occasione del collegamento zoom con RTL102.5 News, racconta qualche dettaglio in più su suo padre, dopo l'incidente domestico. "Non l'ho ancora visto dopo quello che è successo. Per fortuna è andata così e ora sta in netto miglioramento. Non ha mai perso il sorriso e la voglia di comunicare con tutti i fan", racconta su RTL102.5 News.

