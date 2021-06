Mara Venier, la confessione del marito: "Quando la ho vista tremare in casa". Il dramma e il giorno più buio

02 giugno 2021 a

Nicola Carraro ha rilasciato un’intervista a tutto campo a Novella 2000, in cui ha svelato anche alcuni segreti del rapporto così solido e duraturo con Mara Venier. I due praticamente non litigano mai: da quando stanno insieme hanno avuto sì e no un paio di liti sopra le righe, per il resto vanno d’amore e d’accordo, per davvero. L’unico terreno di scontro è rappresentato dalle vacanze: lui ama il mare e i Caraibi, lei la città, e quindi quando arriva il momento di prenotare uno dei due deve per forza cedere.

Carraro è partito fin dal principio per raccontare la sua storia d’amore con Mara Venier, nata grazie alla sua cugina acquisita, Melania Rizzoli, che una sera gli presentò la conduttrice veneziana: “Ci siamo trovati ormai non più bambini, vent’anni e passa fa. Lei aveva avuto una vita, io la mia. Abbiamo dato e abbiamo ricevuto. Nessun rimpianto, lei ha avuto due figli, io tre figli, amori, abbandoni, qualche delusione, molta felicità. Poi ci siamo incontrati, sembrava che tutto ci legasse, ed era vero”.

Il produttore cinematografico ha quindi confermato che con la Venier non litiga praticamente mai: “In vent’anni avremo litigato due volte, non di più”. Lo scorso anno, durante il periodo del lockdown, invece è stata tanta la paura: “A tremare è stata anche Mara”, ha sottolineato Carraro che ora si è vaccinato con la speranza di essere fuori pericolo, essendo un soggetto fragile. “Dopo quell’esperienza Mara e io siamo ancora più uniti e ci divertiamo ancora di più”.

