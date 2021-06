Michele Merlo, Mike Bird di Amici: "Speranze al lumicino". Leucemia fulminante e coma, la tragica conferma del padre

06 giugno 2021 a

Le speranze per Michele Merlo "sono al lumicino". A confessarlo, drammaticamente, è il padre del 28enne diventato famoso in tv con lo pseudonimo di Mike Bird nell'edizione 2017 di Amici di Maria De Filippi. Il giovane è ricoverato in rianimazione all'ospedale Maggiore di Bologna e lotta tra la vita e la morte dopo essere stato colpito da una devastante emorragia cerebrale scatenata, secondo quanto riferito dalla sua stessa famiglia, da una forma di leucemia fulminante. Appena tre giorni fa, su Instagram, aveva condiviso la foto di un tramonto con la seguente didascalia: "Vorrei un tramonto ma mi esplode la gola e la testa dal male. Rimedi?". Parole che oggi suonano come un presagio funesto, forse un indizio di quello che stava accadendo dentro il suo corpo.

Il cantante di Amici in rianimazione. Una storia sconvolgente: la causa della sua emorragia cerebrale





Raggiunto dai microfoni del tg di Bassano, il padre del cantante ha commentato, lapidario, che "le speranze in una ripresa" del figlio "sono davvero ridotte al lumicino". Un amico di Michele, Simone Frazzetta, nelle sue stories su Instagram ha ammesso che la situazione del 28enne "non va bene". Per il 28enne, tenuto in coma farmacologico dai medici, le prossime ore saranno decisive. La madre ha invitato amici e fan a "pregare" per lui.

"Angosciato e impotente": dramma Amici, Riki in lacrime per l'ex rivale Mike Bird in rianimazione





Mentre il dolore e l'apprensione di amici e colleghi (Riki Marcuzzo, suo ex "rivale" ad Amici, si è detto "angosciato e impotente") cresce di ora in ora, sui social è anche l'ora degli sciacalli. Tra chi commenta i suoi ultimi post esprimendo il proprio sostegno morale, c'è anche chi, no vax, irride il giovane "colpevole" di aver preso in giro le scorse settimane i sostenitori delle teorie complottiste sui vaccini anti-coronavirus. "Faceva pure lo spiritoso...", osa scrivere qualcuno collegando sciaguratamente il vaccino alla leucemia.

Mike Bird di Amici in rianimazione, l'ultimo terrificante messaggio: "Mi esplode". Cosa stava succedendo dentro il suo corpo | Guarda

