Morte Michele Merlo, l'orrore dei no-vax: "Bulletto ignorante, se l'è cercata". Tutta "colpa" di un video

Michele Merlo è morto a soli 28 anni a causa di una leucemia fulminante che ha scatenato un'emorragia cerebrale. Per l'ex cantante di Amici e X-Factor non c'è stato nulla da fare: già nella serata di domenica 6 giugno i medici non avevano lasciato più alcuna speranza ai genitori, che stanno affrontando il lutto con grandissima dignità. Anche se poi andrà fatta piena chiarezza sulla presunta superficialità di alcuni operatori sanitari emiliani, dato che Michele si sentiva male da giorni e i suoi sintomi erano stati scambiati per una banale forma virale: una tragedia che si poteva evitare?

Sarà da valutare, di certo c'è che Merlo si era recato al pronto soccorso di un ospedale bolognese lo scorso mercoledì: presentava ecchimosi, febbre, sangue dal naso e brutto mal di gola, venendo però rimandato a casa senza troppi approfondimenti. Anche durante l'intervento in pronto soccorso, avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì, pare che la gravità della situazione non sia stata subito chiara agli operatori. La famiglia ha intenzione di fare piena luce, ma nel frattempo deve anche subire gli incredibili e beceri commenti dei novax che non si placano dinanzi a niente e nessuno.

Nelle scorse ore, infatti, tra certe "sette" di complottisti si è diffusa la voce che Michele fosse vaccinato: falso, il ragazzo aveva solo fatto diversi video e post ironici su chi non aveva intenzione di vaccinarsi contro il Covid. Ovviamente orde di novax non hanno capito assolutamente nulla, non cogliendo l'ironia e convincendosi che Michele fosse vaccinato: da questo equivoco sono nati commenti vergognosi. "Spiace ma se l'è cercata - scrive un novax su Twitter - faceva il bulletto ignorante ironizzando contro quelli che lui chiamava 'no vax' che denunciano questo scempio sanitario". L'unico scempio è quello nella testa di queste persone, che non si fermano neanche dinanzi alle tragedie.

