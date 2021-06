Maneskin, Victoria De Angelis in mutande, stivaloni e tacchi a spillo: la foto che li fa ricoprire di euro

07 giugno 2021 a

Ventotto minuti dopo il lancio ufficiale e il merchandise ufficiale dei Maneskin ha ottenuto il tutto esaurito. La notizia è stata data dai canali ufficiali della band con uno scatto in cui si vede il frontman Damiano David con una delle t-shirt sold out. “Torneremo presto”, si legge nella didascalia al post della band, che intanto ha invitato i fan a preordinare i nuovi prodotti. Per i Maneskin si tratta dell’ennesimo successo dopo il traguardo raggiunto a Sanremo 2021 e alla vittoria dell’Eurovision Song Contest.

Le t-shirt, le felpe e gli gadget ufficiali dei Maneskin sono andati esauriti in un batter d'occhio: da settimane la band romana è in vetta alle classifiche, e la vittoria all’Eurovision Song Contest le ha consentito di spopolare rapidamente anche all’estero. La band si era già fatta notare a X Factor, e nei mesi scorsi aveva portato a casa anche lo straordinario trionfo del Festival di Sanremo 2021, dove avevano gareggiato con la loro canzone Zitti e buoni.

Il lancio del merchandise targato Maneskin è stato annunciato dai componenti della band con uno scatto via social che ha fatto ovviamente il pieno di like, anche grazie alla presenza in mutande di Damiano e della bassista Victoria De Angelis. Dall’Olanda però sono arrivate accuse di plagio: “Zitti e buoni” ricorderebbe una canzone di un gruppo chiamato “The Vendettas” e risalente al 1994. Ma nel corso di una diretta su Instagram, Damiano David ha rivelato di sognare una collaborazione con Miley Cyrus, famosa star americana. Incredibilmente la voce deve essere arrivata alla diretta interessata, che ha infatti iniziato a seguire i Maneskin su Instagram.

