Michele Merlo, rimandati i funerali: "Richiesta l'autopsia", troppe ombre sulla leucemia fulminante

I funerali di Michele Merlo sono stati rimandati. A comunicarlo è stato suo padre, che a Il Resto del Carlino ha fatto sapere che prima bisognerà fare chiarezza sulla morte del figlio, venuto a mancare a soli 28 anni per una rara e fulminante leucemia che gli ha provocato un’emorragia cerebrale. I genitori dell’ex cantante di Amici e xFactor hanno infatti richiesto l’autopsia: “Poi potremo pensare al funerale e dargli l’ultimo saluto”.

Come è giusto che sia, i genitori vogliono appurare prima di tutto se la morte del figlio si sarebbe potuta evitare in qualche modo. Il padre Domenico si è espresso in questi termini a fanpage.it: “Ci sono molte ombre in ciò che è accaduto a mio figlio. Lui si è presentato in ospedale, stava male ma l’hanno rimbalzato. Si è presentato perché il mal di gola persisteva, il sangue gli usciva dal naso, aveva mal di testa. Gli hanno risposto che non poteva intasare il pronto soccorso, e l’hanno mandato via prescrivendogli un antibiotico. Michele era il nostro unico figlio, io e mia moglie abbiamo bisogno di sapere se tutto questo dolore si poteva evitare”.

Lo stesso Merlo si era risentito per la poca importanza che al pronto soccorso avevano prestato ai suoi sintomi: poi giovedì il malore e la corsa in ospedale, dove pare che non sia stata subito compresa la gravità della situazione. L’azienda sanitaria di Bologna ha aperto un’indagine interna: la famiglia aspetta piena chiarezza su questa morte che ha sconvolto tutti.

