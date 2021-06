Damiano dei Maneskin, uno sfogo pesantissimo: "Se io faccio tanto se*** sono un fi***, lei invece una putt***"

Francesco Fredella 09 giugno 2021 a

Il successo è ancora nell'aria. Per i Maneskin - dopo la vittoria all'Eurovision - il momento è d'oro. Zitti e buoni, il brano con cui hanno vinto Sanremo, ha fatto trionfare dopo 30 anni l'Italia alla manifestazione canora più attesa al mondo. Il frontman Damiano David torna a parlare in un'intervista a Vanity Fair e coglie l'occasione per rispondere alla polemica di Emma Marrone, che aveva parlato della sua esibizione all'Eurovision nel 2014, mettendola a confronto con quella dei Maneskin. La cantante pugliese, lo ricordiamo, venne criticata per gli shorts che indossava. Vennero considerati troppo forti. Insomma una nota rock, quella di Emma, che stonò.

Inversione di tendenza, a distanza di anni, per Damiano dei Maneskin: il pubblico ha accolto positivamente il suo look, a tratti trasgressivo (si è presentato a petto nudo). Il leader del gruppo è pienamente d'accordo con Emma. E dice: “Se io faccio tanto ses** sono un figo e Vic una putt*** (rivolgendosi alla sua collega Victoria De Angelis). Dove io mi mostro forte sono un leader e Vic una dispotica e rompipalle, che ha successo perché è bona".

Si sente un po' “privilegiato” essendo uomo, così si autodefinisce. "Le molestie non sono paragonabili a quelle che vive una donna”, racconta. "Le donne sono vittime di questo tipo di pensiero in maniera sistemica”. Gli è comunque successo di ritrovarsi improvvisamente con una fan che lo ha tirato a sé per un selfie e “mi ha iniziato a leccare la faccia”. Intanto Damiano, Victoria, Thomas Raggi ed Ethan Torchio - insomma i Maneskin - stanno scalando tutte le vette. Il traguardo del successo è ormai raggiunto e qualcuno già li ha ribattezzati i nuovi Rolling Stones. Di loro ha parlato positivamente anche una star planetaria come Miley Cyrus.

