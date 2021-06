Amici, Martina Stavolo ha stravolto la sua vita. "Non faceva per me", com'è e cosa fa oggi

19 giugno 2021 a

Martina Stavolo, ex cantante di Amici, il talent di Maria De Filippi, una delle principali protagoniste dell’ottava edizione vinta poi da Emma Marrone, ha deciso di cambiare radicalmente vita. Ad Amici si era classificata settima e da subito si era aperta una carriera da cantante. Ma Martina ha poi capito che il mondo dello spettacolo non faceva per lei e ha deciso di cambiare completamente i suoi progetti.

"Penso che nella vita si può cambiare", ha spiegato la cantante in una intervista al sito Fanpage.it. "A me è successo di potermi reinventare. Naturalmente avevo paura di deludere le aspettative degli altri. Anche perché quando le persone ti conoscono in un certo modo, è difficile uscire da certi schemi. Però si può fare e a me non andava di rimanere ancorata per tutta la vita a un’esperienza. Per fortuna è stato possibile. Nel mondo dello spettacolo e della musica un giorno ero alle stelle e un altro alle stalle”.

Martina Stavolo è quinti tornata sui libri e ha ripreso gli studi di psicologia, interrotti per il suo impegno nel talent: "Non avevo un mio equilibrio, anche perché è un mondo dove non puoi fare tutto quello che vuoi fare realmente. Così un giorno mi sono messa a tavolino con la mia famiglia e ho spiegato: 'Questo mondo non fa per me. È troppo faticoso'. Ho scelto di fare la psicologa quando ho deciso di chiudere con la musica".

L’esperienza di Martina Stavolo nella scuola di Maria De Filippi resta unica e indimenticabile: “Per me quella del talent era stata un’esperienza fantastica, che però si poteva chiudere lì. E ad oggi posso dire che quella esperienza mi è servita tantissimo. Ho conosciuto tante persone e ho vissuto tante emozioni. Con i ragazzi di Amici abbiamo fatto concerti con settantamila persone. E settantamila persone che cantano la tua canzone non te le scordi". Ma la vita è un'altra cosa.

