Roberto Da Crema, ve lo ricordate? Una indicibile parabola: come campa oggi a Lampedusa

Vi ricordate Roberto Da Crema? Impossibile dimenticare le sue televendite con tanto di urla e respiro affannoso, il baffo più famoso della televisione italiana è scomparso dai radar da molti anni (dopo aver preso parte ad un reality diverso tempo fa). Ora fa tutt'altro: vende il pesce al mercato di Lampedusa, dove vive da tempo. Ma per puro divertimento. Lo racconta lui stesso a Nuovo Tv, il settimanale diretto da Riccardo Signoretti. “Quando i pescatori hanno visto la mia grande passione hanno cominciato a invitarmi sui loro pescherecci. E adesso, ogni tanto, vendo il pesce dietro al banco del mercato. Lo faccio per puro divertimento”, dice Da Crema.

Tutto ovviamente gratis. Non si tratta di un vero e proprio lavoro, ma soltanto di un divertimento: Roberto, a quanto pare, mantiene il primato come venditore. Ma ora che è scomparso dalle scene tv come fa per vivere? A quanto pare ha un’azienda a Milano che si occupa di stock e cambio merci che è gestita dai figli del Baffo, Morris e Valentina. E la notizia che ci stupisce è legata al fatto che i suoi figli abbiano ben 80 dipendenti. “Adesso anche io sono un loro dipendente, per cui mi danno il mio stipendio”, ha fatto sapere il Baffo a Nuovo Tv.

Niente televisione da anni, niente urla nel piccolo schermo. Solo tanto lavoro lontano dai riflettori. Roberto Da Crema è sposato con Raffaella da ben 45 anni ed ha avuto due figli, ma è anche nonno. Qualcuno parla di un suo ritorno in tv all'Isola dei Famosi. A lui non dispiacerebbe.

