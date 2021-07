Jim Morrison, il giallo 50 anni dopo: "Non morì nella vasca da bagno". Una inquietante ipotesi

02 luglio 2021 a

a

a

Jim Morrison moriva 50 anni fa, il 3 luglio 1971. Aveva 27 anni. Lo trovarono morto nella vasca da bagno al 17 di rue Beautreillis, a Parigi. Ora sulla facciata del palazzo è apparso un biglietto: "Jim Morrison non è morto qui". Secondo una leggenda metropolitana, però, riporta La Stampa, il leader dei Doors morì per una overdose di eroina nei bagni del Rock' n'Roll Circus, un locale sulla Rive Gauche che frequentava spesso la sera. Quale sia la verità, è difficile dirlo. Davvero fu trasportato nella notte, già morto, all'appartamento del Marais da quel locale? Si voleva evitare lo scandalo forse?

"Sopravvissuto a me stesso". La devastante metamorfosi fisica di Platinette: una sconvolgente verità sul cibo spazzatura

Di certo Jim Morrison fu sepolto quattro giorni dopo la morte al cimitero Père-Lachaise. A Parigi Jim Morrison voleva dedicarsi alla scrittura. Poi lo raggiunse la fidanzata eroinomane Pamela Courson, che si era piazzata all'hotel George V, dove all'epoca alloggiavano anche i Beatles o i Rolling Stones. Poi presero in affitto un appartamento al Marais. Jim frequentava la Shakespeare & Co., la libreria di testi in inglese, dove poteva trovare qualcuno con cui parlare di letteratura, spesso Rimbaud, Baudelaire e Mallarmé, i suoi poeti preferiti.

"Che cosa penso dei giovani che si suicidano". Antonello Venditti, una drammatica e terrificante confessione privata

"Non parlava neanche una parola di francese - sottolinea Coutin -. Di sicuro quei tre mesi furono caratterizzati da una grande solitudine". Con Pamela i rapporti erano burrascosi. Lei per comprarsi la droga spesso si prostituiva per non chiedere - e non far sapere - a Jim Morrison i soldi per l'eroina. E lui la sera si rifugiava al Rock' n'Roll Circus. Morì lì, nello squallido bagno del locale? "Poco importa dove sia morto. Aveva trascorso tanto tempo con l'idea della morte, era presente fin dalle sue prime canzoni. Considerava il passaggio in un altro mondo come una liberazione".

"Me ne sono accorta questa mattina". Carolina Marconi e la "chemio rossa", le conseguenze sul suo corpo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.