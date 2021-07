Maneskin primi al mondo, roba da non credere. E loro festeggiano con questa foto (impensabile) | Guarda

05 luglio 2021 a

Un successo dopo l'altro per i Maneskin che in seguito alla vittoria all'Eurovision Song Contest 2021, si portano a casa il primo posto della Spotify Global Chart. Tutto merito del brano "Beggin'", che ha collezionato nelle ultime 24 ore 7.469.689 stream. Con queste cifre la band romana ha superato la cantautrice statunitense Olivia Rodrigo, ora al secondo posto con "good 4 u". "Questi bambini sono appena arrivati ​​al primo posto nella classifica globale", è stato il commento social, con tanto di foto di loro da piccoli, con cui i quattro hanno festeggiato il successo.

Solo ieri i Maneskin erano approdati a Times Square come protagonisti del mega Billboard di Spotify che pubblicizza la playlist "This is Maneskin". "Dopo la nostra vittoria al Festival di Sanremo - hanno rivelato i quattro intervistati da Spotify - eravamo entusiasti di avere l’opportunità di partecipare all’Eurovision, che è un evento musicale enorme. È stata un’esperienza incredibile, perché abbiamo incontrato tante persone da paesi diversi. È stato molto divertente ed è stato anche un ambiente sano in cui stare, non abbiamo sentito la competizione. Quando abbiamo avuto la possibilità di esibirci sul palco e di suonare durante la finale, è stata un’emozione indimenticabile per noi ed è stato fantastico poter finalmente suonare davanti al pubblico in presenza dopo due anni".

E ancora: "Controlliamo costantemente le classifiche Spotify per monitorare i nostri risultati e siamo ancora increduli dei risultati pazzeschi e del grande successo che stiamo riscuotendo. Inoltre, abbiamo appena terminato un tour in tutta Europa, incontrando molti fan in ogni paese in cui siamo andati, e siamo davvero felici di questo". E intanto i fan crescono.

