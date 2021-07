Guenda Goria, drammatico incidente: "Fatto molto grave, siamo ancora sotto choc"

05 luglio 2021 a

"È successo un fatto molto grave". Guenda Goria, figlia di Maria Teresa Ruta ed ex concorrente del Grande Fratello Vip nell'ultima edizione, in coppia proprio con la mamma conduttrice, ha raccontato sui social una disavventura che per poco non è finita in maniera tragica. La giovane era in vacanza in Sicilia con il fresco fidanzato Mirko Gancitano quando è stata protagonista, suo malgrado, di un brutto incidente: "Siamo sotto choc", ha ammesso sui social.

"Una barca ci è appena passata a velocità elevatissima, vicinissima alla nostra imbarcazione, creando delle onde pazzesche. Noi fortunatamente non siamo caduti, non ci siamo fatti male e non è stata colpita la barca, però il cane di Mirko è caduto in acqua, si è spaventato moltissimo e siamo tutti sotto choc". Come dinamica ricorda molto il tragico incidente occorso sul lago di Garda a giugno, con un ragazzo e una ragazza morti dopo che un motoscafo guidato da due turisti tedeschi ha centrato in pieno la loro imbarcazione, senza nemmeno fermarsi per soccorrerli. Le conseguenze, fortunatamente per la Goria e Gancitano, sono stante incommensurabilmente più fortunate.

"Queste cose non si fanno - ricorda seria Guenda, figlia della Ruta e del celebre giornalista Rai Amedeo Goria -, qualora volete fare una vacanza in barca ricordatevi che il mare è pericoloso. Bisogna guidare da lucidi perché è un attimo e ci si può fare male. Io sono ancora spaventata".





