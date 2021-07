Morte Raffaella Carrà, saltano i piani di Rai 1: "Prima Sanremo, poi l'Eurovision", parla Stefano Coletta

Francesco Fredella 06 luglio 2021 a

Sanremo e poi l’Eurovision, Stefano Coletta - direttore di Rai1 - avrebbe voluto riporatare Raffaella Carrà in tv. Ma non ce l’ha fatta: nessuno sapeva della sua malattia, che l’ha portata via per sempre. Per la verità, in occasione della presentazione dei palinsesti (solo poche settimane fa), Coletta aveva detto: “Ha scelto di stare lontana dalla televisione e dalla vita pubblica ultimamente. Però stiamo tentando di parlare con lei per un ritorno. Sono tanti giorni che provo a contattarla. Voglio riportarla sulla nostra rete“.

Il direttore di Rai Uno avrebbe voluto la grande Raffaella sul palco dell’Ariston e su quello dell’Eurovision Song Contest. Durante il suo intervento a Rai News Stefano Coletta ha rivelato che da mesi stava cercando di pianificare un comeback della Carrà in televisione. “Certo che volevo un suo ritorno, ci stavamo pensando da tempo. È la prima volta che lo dico: nell’ultimo mese le ho mandato vari messaggi tra cui l’ultimo per il suo compleanno il 18 giugno e in realtà ero ripartito alla carica perché ritornasse su Rai 1".

"Il mio pensiero, solo mio - ha aggiunto - era di volerla sia a Sanremo che all’Eurovision ma non c’è stampo tempo di poterci vedere e parlare. Oggi è un dolore non professionale ma umano. Oggi è un dolore non professionale, è un dolore umano. Perché negli anni di collaborazione ho trovato un’amica che aveva una caratteristica molto rara nel nostro lavoro: sapeva gioire del successo degli altri“, rivela a Rainews. Sarebbe stato un vero regalo per tutti i telespettatori.

