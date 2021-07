Raffaella Carrà, "rassegnati": le parole del medico e il dramma del figlio che non ha mai avuto

06 luglio 2021 a

Raffaella Carrà ha adottato a distanza una dozzina di bambini in tutto il mondo, assicurandosi che ricevessero tutto il necessario per vivere e studiare. Non tutti però sanno come mai la regina della televisione e del costume italiano, che ci ha lasciati all’età di 78 anni nella giornata di lunedì 5 luglio, non ha mai avuto figli naturali. Quando la Carrà si decise ad averli, il medico le disse che era troppo tardi e che Madre Natura aveva purtroppo fatto il suo corso.

Raffaella non si è data per vinta e ha amato i suoi nipoti come se fossero figli, oltre ad averne adottati una dozzina a distanza. L’annuncio della sua morte è arrivato improvviso ed è stato un colpo al cuore per il mondo intero. “Raffaella ci ha lasciati - ha dichiarato Sergio Japino al momento dell’annuncio - è andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre”.

“Si è spenta alle ore 16.20 di oggi - si legge nel comunicato diffuso dalle agenzie di stampa - dopo una malattia che da qualche tempo aveva attaccato quel suo corpo così minuto eppure così pieno di straripante energia. "Donna fuori dal comune eppure dotata di spiazzante semplicità, non aveva avuto figli ma di figli - diceva sempre lei - ne aveva a migliaia, come i 150 mila fatti adottare a distanza grazie ad "Amore", il programma che più di tutti le era rimasto nel cuore”.

