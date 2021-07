Raffaella Carrà, svelata la causa della morte: "Lo stesso tumore", una straziante coincidenza

07 luglio 2021 a

a

a

Raffaella Carrà ha tenuto nascosta la sua malattia che l'ha portata alla morte il 5 luglio, a 78 anni, dopo aver fatto la storia dello spettacolo. Ad annunciarne la scomparsa è stato Sergio Japino che non ha specificato quali siano state le cause e soprattutto qual era il male di cui soffriva. Sembra che la Raffa nazionale sia deceduta per un tumore al polmone, un carcinoma, proprio come sua madre nel 1987.

"Non scorderò mai la prima volta in cui la vidi". Morte Raffaella Carrà, Fabio Fazio distrutto dal dolore: due tremendi lutti in pochi giorni

Raffaella Carrà era malata da qualche tempo e la scelta di non parlarne mai pubblicamente è stato "l’ennesimo gesto d’amore verso il suo pubblico, affinché il suo personale calvario non avesse a turbare il luminoso ricordo di lei", ha spiegato Japino. "La mamma di Raffaella Carrà è morta a 63 anni proprio per un tumore al polmone, quindi si tratta innanzitutto di una questione genetica. E poi se una persona fuma il destino è quasi inevitabile", ha spiegato Giacomo Mangiaracina, medico chirurgo, docente di Salute pubblica all’Università La Sapienza, Presidente dell’Agenzia Nazionale per la Prevenzione.

"Rasegnati". Le parole del medico e il dramma segreto di Raffaella Carrà: il figlio che non ha mai avuto

"Purtroppo - ha aggiunto - il fumo ci ha portato via Raffaella con 10 anni d’anticipo. Abbiamo molti studi che dicono che il fumo accorcia la vita di 10-12 anni, questo vale per tutti. La dipendenza, come quella dal tabacco, ti porta nelle condizioni di non poter dire no. Il 90% dei tumori polmonari avvengono tra i fumatori. Se c’è una base genetica è chiaro che tutti i modelli di stile di vita influiscono su quella base genetica. Il polmone della donna è più piccolo rispetto a quella degli uomini, quindi anche gli effetti negativi sono triplicati, tant’è che il tumore al polmone è diventato la prima causa di morte tra le donne", ha concluso il professore.

Video su questo argomento Carrà, annuncio choc in diretta: panico a The Voice Eliana Giusto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.