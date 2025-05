Tyra Grant ha scelto l'Italia? Un dettaglio clamoroso

Oltre al ritorno in campo di Jannik Sinner, agli Internazionali d’Italia a Roma Tyra Grant, la tennista classe 2008 da molti considerata come promettente, potrebbe scendere in campo con la bandiera italiana affianco al suo nome in un torneo. La tennista lo aveva già fatto capire in passato: "C’è questa possibilità. Sì sì sì. Sono molto legata alla cultura italiana, sono cresciuta qui". Ora questa probabilità diventa sempre più concreta, come riporta La Gazzetta dello Sport. Tanto che nel tabellino delle pre-qualificazioni di doppio agli Internazionali d'Italia, dove ha ricevuto una wild card per il main draw di singolare, è spuntata la bandierina del Belpaese accanto al suo nome.

Un portavoce della Wta ha poi confermato questa voce a The Athletic. Quindi mancherebbe solo l'ufficialità, ma sembra che l'Italtennis abbia un nuovo asso nella manica per Roma. Gran è nata proprio a Roma da Tyrone Grant, ex cestista passato anche nei nostri confini, dove ha conosciuto mamma Cinzia. Da giovane, Tyra ha lasciato da parte la palla e ha deciso di impugnare la racchetta. Prima statunitense, perché "con l’anno vissuto in America e il fatto che mio papà è americano di Brooklyn comunque un po’ americana mi sento", ora italiana.