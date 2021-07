Maneskin, Damiano non nuovo al mondo dello spettacolo: pesante rivelazione dal passato, ecco dove l'hanno beccato

07 luglio 2021 a

Damiano David dei Maneskin non è nuovo al mondo dello spettacolo. Il frontman della band che ha incassato la vittoria al Festival di Sanremo e poi all'Eurovision Song Contest era tutt'altro che sconosciuto. A "smascherarlo" un video in cui si vede il cantante apparire nella serie tv di Rai1, Un Medico in Famiglia, al fianco di Lino Banfi. In realtà Damiano non ha recitato ma è stato protagonista di una "comparsata", molto veloce.

Si tratta dell’11esimo episodio della decima stagione. Qui, verso la fine Bobò (figlio di Lele Martini) sta cercando su Facebook il profilo di un tale Luigi Pacchiarotti. Ed ecco che compare il frontman romano. Una coincidenza pazzesca. Intanto i quattro stanno collezionando un successo dopo l'altro. L'ultimo? I Maneskin hanno scalato le vette di Spotify ottenendo il primo posto della Spotify Global Chart. Tutto merito del brano "Beggin'", che ha collezionato nelle ultime 24 ore 7.469.689 stream.

Con queste cifre la band ja sorpassato anche la cantautrice Olivia Rodrigo. L'esultanza dei ragazzi è stata affidata a un particolare post Instagram in cui sul profilo del gruppo spuntano letteralmente quattro bambini. È la descrizione a togliere ogni dubbio: "Questi bambini sono appena arrivati ​​al primo posto nella classifica globale". E infatti gli scatti altro non sono che le loro foto da piccoli.

