Raffaella Carrà, la pesantissima verità di Magalli: "Ecco perché Fabio Fazio proprio non lo voleva"

Giancarlo Magalli era uno degli amici di Raffaella Carrà, che è venuta a mancare all’età di 78 anni a causa di una malattia che pubblicamente aveva deciso di tenere nascosta. L’ormai ex conduttore de I Fatti Vostri è stato ospite su Rai1 negli studi di Estate in Diretta, dove ha raccontato diversi aneddoti riguardanti la regina della televisione italiana. D’altronde i due si conoscevano da tempo immemore: “Di Raffaella sono stato anche autore di un programma Pronto Raffaella in cui si inventò il ruolo di conduttrice in cui eccelse”.

Proprio in questo programma sarebbero passate delle “nuove leve” che avrebbero destato dei sospetti nella Carrà: “Le portavo qualche artista e lei non si fidava mai, diceva sempre ‘chi è questo qua?’. Quelli che guardava con sospetto erano molti, come Fabio Fazio. Non lo voleva, lui faceva le imitazioni, faceva Pertini, portava i biscotti da Savona. Anche Bergonzoni lo guardava con sospetto. Poi si è scoperta talent scout più in là e scoprì Alessandro Greco”.

Un altro aneddoto raccontato da Magalli riguarda invece un film girato a Cortina con Frank Sinatra: “Raffaella era giovanissima ma faceva una parte non proprio piccola, era bruna con i capelli corti, era una ragazzina. Io avevo capito che c’era qualcosa, un flirt, erano molto assieme, non gli avrei detto no neanche io a Sinatra. Quando facemmo Pronto Raffaella lei gli scrisse una lettera perché lo voleva invitare, ma lui non poteva venire”.

