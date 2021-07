Raffaella Carrà al funerale compare questa "roba": attimi di gelo e imbarazzo, giudicate voi

09 luglio 2021 a

Il funerale di Raffaella Carrà è stato un momento molto sentito per l’Italia intera, tanto è vero che una gran folla si è radunata dentro e fuori la chiesa di Santa Maria in Ara Coeli di Roma per dare l’ultimo saluto alla regina della televisione italiana. Ammiratori di tutte le età non hanno voluto mancare in un momento così toccante e che ha restituito tutta la grandezza della Carrà, capace di farsi conoscere e amare dai suoi telespettatori come se fosse una di famiglia.

Tra la folla c’è però stato un momento un po’ spiazzante quando è apparsa una caricatura un po’ grottesca di Raffaella e apparsa leggermente fuori luogo: ma probabilmente la diretta interessata si sarebbe fatta una risata. Ad aprire la funzione è stato frate Simone Castaldi: “Ci ritroveremo, sarà una festa e lei sarà in prima fila”. Poi l’omelia è stata celebrata da quattro frati cappuccini di San Giovanni Rotondo. All’interno la chiesa è stata adornata con tanti fuori gialli, il colore preferito della Carrà. All’uscita del feretro, molto semplice per volontà della stessa Raffaella, lunghi applausi e un canto collettivo.

