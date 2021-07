Raffaella Carrà, la bara in legno grezzo: indiscrezioni sulla sua ultima volontà, il gesto che spiega che donna era

10 luglio 2021 a

Lo aveva chiesto e, ovviamente, lo ha ottenuto. Si parla di una delle ultime volontà di Raffaella Carrà, il mito della televisione italiana scomparsa il 5 luglio, all'età di 78 anni, portata via da un tumore ai polmoni. Una malattia che non aveva voluto rendere pubblica, allontanandosi dalla scena e stringendosi ai suoi affetti più cari.

E tra le sue ultime volontà c'era quella di avere una bara umile, semplice, di legno grezzo. Una scelta assolutamente in linea con il personaggio: semplice, umile, gentile, quelle caratteristiche che la hanno resa amatissima dal pubblico, e non soltanto quello italiano. Una bara che abbiamo visto in tutta la sua semplicità nel corso dei funerali della mitica Raffaella, che si sono tenuti ieri, venerdì 9 luglio, presso la chiesa di Santa Maria in Ara Coeli, a Roma.

Tra le ultime volontà, anche quella di essere cremata per poi riversare le sue ceneri in un urna. Sergio Japino, il compagno di una vita di Raffaella, dopo la sua socmparsa aveva fatto sapere che la Carrà aveva messo nero su bianco tutte le sue ultime volontà, programmando nei minimi dettagli il momento più duro, quello di una morte che, drammaticamente, sapeva avvicinarsi.

