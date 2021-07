Roberto Mancini, il messaggio esplicito di Milly Carlucci: "Quella notte..."

Francesco Fredella 13 luglio 2021 a

Forse Milly Carlucci punta su Roberto Mancini? La dedica al ct della Nazionale, dopo la vittoria in Inghilterra, non sfugge alla Rete. Milly condivide un video di Mancini a Ballando con le stelle e, probabilmente, lo vorrebbe arruolare di nuovo nella squadra del sabato sera di Rai1. Un passo indietro: Mancini si presento in smoking, come ospite della prima puntata dell’edizione del 2017. E il ct si cimentò in un tango impareggiabile.

Così, la conduttrice di Rai1 decide di pescare dal cassetto dei ricordi quella trasmissione, che ha lasciato il segno. “Quella notte ci hai fatto sognare, ieri ci hai fatto impazzire di gioia. Grazie grande Mister”, scrive Milly. E spunta l'ipotesi di un ritorno di Mancini a Ballando con le stelle, magari di nuovo come ballerino per una notte. Sarebbe un sogno averlo come concorrente in gara per tutta la trasmissione, ma questa potrebbe essere un ipotesi assai complicata (visti gli appuntamenti sportivi e le gare che attendono il ct della Nazionale Azzurra). Ma sognare è lecito. Sempre.

Tutta l'Italia, in queste ore, sta smaltendo la sbornia da vittoria: avvenuta sul filo di lana dopo una partita complicata. Sono serviti i rigori e Donnarumma è stato sicuramente decisivo per sbloccare l'ultima fase di gioco. Anche Lino Banfi, il nonno per antonomasia, è al centro dei festeggiamenti visto che il suo "porca puttena" alla Oronzo Canà è stato detto in campo da alcuni giocatori. Mancini gli ha telefonato alle 3 di notte. Ma quando si vincono gli Europei tutto è concesso.

