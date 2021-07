Libero De Rienzo, la straziante reazione di Vanessa Incontrada: "Sono senza fiato. Cosa devo dire...", un colpo al cuore

16 luglio 2021 a

Vanessa Incontrada è disperata per la morte di Libero De Rienzo, l'attore scomparso improvvisamente a 44 anni: "Solo ora leggo ciò che non avrei mai pensato di leggere... Libero io sono senza parole, senza fiato mentre mi stanno preparando sul set… le mie lacrime scendono senza riuscire a fermarsi", scrive in un post pubblicato sul suo profilo Instagram dove pubblica anche due foto di loro insieme. "Cosa devo dire.. niente… solo piango per te. Ti voglio bene e te ne ho sempre voluto".

Vanessa e Libero avevano recitato insieme in A/R Andata + Ritorno film del 2004 scritto e diretto da Marco Ponti. Lei interpretava una hostess, Nina, e lui un fattorino, Dante. Molto romantica la scena in cui i due si lasciano andare all'amore e alla passione.

Video su questo argomento Libero De Rienzo morto a 44 anni, il suo commovente video per Procida

Libero De Rienzo è morto a 44 anni. L'attore napoletano è stato trovato senza vita, probabilmente stroncato da un infarto, nella sua casa in zona Madonna del Riposo a Roma, intorno alle 21 di ieri 15 luglio. A dare l'allarme un amico. Sul posto i carabinieri della stazione Gianicolense. De Rienzo aveva vinto il David di Donatello nel 2002 e nel 2006. Nel film Fortpàsc di Marco Risi, aveva interpretato il giornalista napoletano Giancarlo Siani. Quindi, altre tappe fondamentali della carriera, Smetto quando voglio (2014) e nel 2019 il film A Tor Bella Monaca non piove mai. Era sposato con la costumista Marcella Mosca, da cui aveva avuto due figli di 6 e 2 anni.

