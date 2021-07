Sandra Milo, "faccia da porca": il dramma che non ha mai superato, umiliata in pubblico

Francesco Fredella 18 luglio 2021 a

Sandra Milo senza freni. La diva della Dolce vita romana, una donna formidabile che è stata premiata ai David di Donatello, svela un particolare fino ad ora segreto e legato al passato. Stavolta, la Sandra nazionale si confessa al settimanale Mio raccontando un aneddoto sulla sua storia d'amore con Federico Fellini. “Me lo disse davanti a tutti. Ho vissuto quel momento malissimo. Mi chiese di fare la faccia da porca”, racconta la Milo.

"Erano altri tempi, non erano frequenti queste affermazioni volgari. Ero in imbarazzo, non sapevo cosa fare, me lo disse davanti a tutti, mi vergognavo". Si tratta di un fuoriprogramma avvenuto sul set e la grande Sandra capisce subito - dopo quell'episodio - che una grande attrice davanti alla macchina da presa non deve avere paura di nulla e deve mettere da parte ogni pudore."La mia fragilità sono le persone che amo, la paura che possano star male”, racconta nell'intervista a Mio.

Sandra Milo, oggi 88 anni, è una donna piena di energia: si divide tra cinema e teatro riuscendo a ad essere sempre felice e sorridente, "Il mio segreto è essere sempre ottimista”, precisa. "Essere ottimisti è meglio che essere pessimisti, perché tanto non cambia nulla: non sempre la vita dipende da noi".

Nel periodo della Pandemia si è battuta a favore dei lavoratori dello spettacolo - vessati dalla crisi più che mai con il duro stop legato ai concerti e alla chiusura dei cinema. Sandra, addirittura, si è incatenata dinanzi a Palazzo Chigi per essere poi ricevuta da Conte (nei mesi del suo Governo).

