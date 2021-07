Tu si que vales, lutto nella notte: morta Nerina Pieroni, la donna che ha commosso Belen Rodriguez e l'Italia

24 luglio 2021 a

Lutto nella notte per il mondo di Tu si que vales e per i telespettatori italiani: è morta Nerina Pieroni, la pianista che lo scorso ottobre aveva incantato e commosso lo studio del talent di Canale 5, colpendo Belen Rodriguez, Maria De Filippi e tutti gli altri protagonisti del seguitissimo show del sabato sera. La signora aveva 81 anni e secondo indiscrezioni "è morta serenamente" nella casa di riposo nella quale viveva da anni, a Savigliano, in provincia di Cuneo.

La storia della Pieroni assomiglia a una favola e anche questo, unito al suo grande talento al piano, aveva colpito i telespettatori. Nel 1996 aveva dovuto sospendere le sue esecuzioni al piano ma lo stop poi si è prolungato per 10 anni. Un addio quasi definitivo alla musica. Quindi la decisione di andare in casa di riposo, dove anziché "tramontare" la signora Nerina è decisamente ri-sbocciata.

Grazie all'intuito di una infermiera che ne aveva capito talento e passione, la Pieroni si è esibita per gli ospiti e da lì è stata una escalation di emozioni e concerti, fino all'approdo in tv a Canale 5. Un messaggio di forza, fiducia in se stessi e negli altri, speranza e determinazione che aveva ammaliato l'Italia, tanto che nonostante l'età la pianista non più dilettante aveva intrapreso concerti in tutta Italia. Ironia della sorte, poche ore dopo il decesso avrebbe dovuto esibirsi nel Cuneese.

