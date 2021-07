Luana Ravegnini, il clamoroso ritorno dieci anni dopo: cosa farà (e com'è il suo volto oggi)

26 luglio 2021 a

Ve la ricordate, Luana Ravegnini? Dopo quasi dieci anni di lontananza dal piccolo schermo, è pronta al ritorno in tv, previsto per il prossimo settembre. E di questo suo ritorno ne parla in una lunga intervista concessa al settimanale Oggi, in cui racconta tutto della sua vita e della sua famiglia, compresi i mesi difficili passati a Londra con il marito e la figlia.

Celebre negli anni '90, la Ravegnini, che oggi ha 52 anni, affiancò il compagno di allora, Claudio Lippi, in molteplici format di successo. Dunque l'incontro con Renato Della Valle, l'amore e la scelta di dedicarsi alla famiglia. Ora Adele Maria, sua figlia, andrà all'università. E così Luana ha deciso di tornare a dedicarsi più a se stessa. E al ritorno in televisione: ecco che a settembre la vedremo al timone di Check-up, lo storico programma su salute e benessere in onda su Rai 2 il sabato mattina.

Ma dove era finita?, le chiede Oggi. E lei: "Ho seguito mio marito a Londra dove si era dovuto trasferire per lavoro. E senza accorgermene sono passati dieci anni. Nel frattempo nostra figlia ha imparato tre lingue. La verità? Sono molto contenta di aver mollato tutto. Ho imparato che casa è dove sta la mia famiglia, pur amando alla follia la mia città, Roma. In un attimo ho cambiato Paese, ma so di aver fatto la cosa giusta".

Quando le chiedono se è pronta a tornare in tv, la risposta è chiarissima: "Non vedo l’ora. È un programma che ritorna rinnovato: in un momento in cui si parla tanto di salute trovo importante catalizzare l’attenzione su una trasmissione medico-scientifica che aiuti il pubblico a orientarsi attraverso la presenza di grandi luminari del settore". Insomma, l'appuntamento con Luana Ravegnini è per settembre. Su Rai 2.

